Волц: США захищатимуть "кожен сантиметр" території НАТО

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 22 вересня 2025, 19:33
Волц: США захищатимуть кожен сантиметр території НАТО
Майк Волц. фото: Getty Images

22 вересня новий постійний представник США при ООН Майк Волц запевнив, що Вашингтон наполегливо відстоюватиме безпеку країн-членів НАТО та захищатиме "кожен сантиметр" їхніх територій на тлі останніх провокацій.

Деталі: Як зазначив постпред США, "лише дев'ять днів тому ця Рада зібралася, щоб обговорити порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою великої кількості військових дронів".

За його словами, незважаючи на це, Росія "знову порушила повітряний простір члена НАТО".

"Сполучені Штати і наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку", – підкреслив Волц.

Він каже, що США очікують від Росії "пошуку шляхів деескалації, а не її нарощення".

"Ця подія, що сталася слідом за вторгненням російських безпілотників в повітряний простір Польщі, створює враження, що Росія або хоче ескалювати конфлікт і втягнути в нього більше країн, або не має повного контролю над тими, хто керує її винищувачами і безпілотниками. Таким чином, будь-який із цих сценаріїв викликає серйозне занепокоєння", – сказав Волц.

Він закликав Росію "підтримувати міжнародний мир і безпеку, поважати суверенітет своїх сусідів, припинити порушення їхнього повітряного простору".

"І я закликаю Росію вести прямі переговори з Україною, щоб покласти край цій війні", – резюмував Волц.

