Волц: США будут защищать "каждый сантиметр" территории НАТО

22 сентября новый постоянный представитель США при ООН Майк Волц заверил, что Вашингтон будет настойчиво отстаивать безопасность стран-членов НАТО и защищать "каждый сантиметр" их территорий на фоне последних провокаций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Как отметил постпред США, "только девять дней назад этот Совет собрался, чтобы обсудить нарушение Россией воздушного пространства Польши с помощью большого количества военных дронов".

По его словам, несмотря на это, Россия "снова нарушила воздушное пространство члена НАТО".

"Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение", – подчеркнул Уолтц.

Он говорит, что США ожидают от России "поиска путей деэскалации, а не ее наращивания".

"Это событие, произошедшее вслед за вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши, создает впечатление, что Россия либо хочет эскалировать конфликт и втянуть в него больше стран, либо не имеет полного контроля над теми, кто управляет ее истребителями и беспилотниками. Таким образом, любой из этих сценариев вызывает серьезное беспокойство", – сказал Уолтц.

Он призвал Россию "поддерживать международный мир и безопасность, уважать суверенитет своих соседей, прекратить нарушение их воздушного пространства".

"И я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне", – резюмировал Уолтц.

