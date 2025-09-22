Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Молдові затримали 74 людей за підозрою в підготовці заворушень на виборах

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 22 вересня 2025, 20:57
У Молдові затримали 74 людей за підозрою в підготовці заворушень на виборах
Ілюстративне фото: Getty Images

Під час обшуків 22 вересня в Молдові затримали 74 людей, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень під час парламентських виборів 28 вересня

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як із молдовськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями.

Реклама:

Голова Прокуратури з боротьби з оргзлочинністю Віктор Фуртуне заявив, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень почалося ще в липні 2025 року.

За цей час вдалося виявити діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі в навчаннях, спрямованих на дестабілізацію обстановки в країні.

Зокрема, їх навчали в Сербії поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько €400.

РЕКЛАМА:

Глава поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Деяких молдаван переконали поїхати в Сербію на навчання під приводом паломництва, але, опинившись там, їх втягнули в підготовку до заворушень.

 Їх навчали, зокрема, того, як діяти в разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності, уточнив Чернеуцяну.

У результаті обшуків влада вилучила зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші речові докази.

Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років в'язниці.

Нагадаємо:

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.

Молдовавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На ЗАЕС стався блекаут – десятий за час окупації росіянами
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
Понад 2 тижні боролися за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала внаслідок атаки РФ
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Генштаб підтвердив ураження важливих об’єктів у Росії та в Криму
відео У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
Усі новини...
Молдова
Молдова оголосила про завершення скринінгу з ЄС
У Молдові проводять сотні обшуків, частина з них – у соратників проросійського Додона
Росія розробила план втручання у майбутні вибори у Молдові – Bloomberg
Останні новини
20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
20:28
Сховала тіла у валізі: у Новій Зеландії суд визнав винною жінку, яка вбила двох своїх дітей
20:09
У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування
20:07
Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців
20:03
"Українська правда" другий рік поспіль стала найпопулярнішим сайтом новин – дослідження
19:52
Мандзин виграв суперспринт на чемпіонаті України з літнього біатлону
19:27
Місцеві бюджети зібрали 29,7 мільярдів гривень земельного податку
19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
19:07
"Ударив в обличчя і вибив зуби": ООН опублікувала свідчення цивільних українців, які були в неволі в РФ
19:02
Атака дронів зупинила роботу астраханського заводу "Газпрому"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: