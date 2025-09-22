У Молдові затримали 74 людей за підозрою в підготовці заворушень на виборах

Під час обшуків 22 вересня в Молдові затримали 74 людей, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень під час парламентських виборів 28 вересня

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker

Деталі: Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як із молдовськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями.

Голова Прокуратури з боротьби з оргзлочинністю Віктор Фуртуне заявив, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень почалося ще в липні 2025 року.

За цей час вдалося виявити діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі в навчаннях, спрямованих на дестабілізацію обстановки в країні.

Зокрема, їх навчали в Сербії поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько €400.

Глава поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Деяких молдаван переконали поїхати в Сербію на навчання під приводом паломництва, але, опинившись там, їх втягнули в підготовку до заворушень.

Їх навчали, зокрема, того, як діяти в разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності, уточнив Чернеуцяну.

У результаті обшуків влада вилучила зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші речові докази.

Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років в'язниці.

Нагадаємо:

Раніше агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.

Президентка Молдови Мая Санду виступила з екстреним зверненням,заявивши про загрозу незалежності та європейському курсу країни.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.