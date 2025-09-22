Все разделы
В Молдове задержали 74 человека по подозрению в подготовке беспорядков на выборах

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 22 сентября 2025, 20:57
В Молдове задержали 74 человека по подозрению в подготовке беспорядков на выборах
Иллюстративное фото: Getty Images

Во время обысков 22 сентября в Молдове задержали 74 человека, которых подозревают в прохождении подготовки в Сербии для организации массовых беспорядков во время парламентских выборов 28 сентября

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Правоохранители утверждают, что за операцией стоят российские спецслужбы, а подозреваемые связаны как с молдавскими партиями, так и с преступными группировками.

Глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Виктор Фуртуне заявил, что расследование по факту подготовки массовых беспорядков началось еще в июле 2025 года.

За это время удалось выявить деятельность группы лиц, которые систематически выезжали в Сербию для участия в учениях, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.

В частности, их обучали в Сербии обращению с огнестрельным оружием и спецсредствами. За это участники получали около €400.

Глава полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что большинство участников инструктировали граждане России. Некоторых молдаван убедили поехать в Сербию на обучение под предлогом паломничества, но, оказавшись там, их втянули в подготовку к беспорядкам.

Их обучали, в частности, тому, как действовать в случае задержания правоохранительными органами и привлечения к ответственности, уточнил Чернеуцяну.

В результате обысков власти изъяли оружие, боеприпасы, палатки, камуфляжную одежду, паспорта и другие вещественные доказательства.

Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

Напомним:

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове.

Молдовавиборы
