Франція визнала державу Палестина

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що його країна визнала державу Палестина.

Джерело: промова Макрона на Генасамблеї

Пряма мова: "Ми тут, бо настав час звільнити 48 заручників, утримуваних ХАМАСом, зупинити війну, масові вбивства та переміщення цивільного населення. Настав час, бо скрізь панує надзвичайна ситуація. Настав час миру, бо залишилися лічені миті, щоб його втримати. Ніщо, ніщо вже не виправдовує продовження війни в Газі. Усе наказує покласти їй край".

Деталі: За словами президента Франції, він ухвалить рішення про відкриття посольства в Палестині, як тільки всі ізраїльські заручники, які утримуються в Газі угрупованням ХАМАС, будуть звільнені та буде встановлено режим припинення вогню.

