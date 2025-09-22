Усі розділи
Франція визнала державу Палестина

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 вересня 2025, 22:37
Франція визнала державу Палестина
Макрон. David Dee Delgado/Bloomberg via Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон на сесії Генеральної Асамблеї ООН заявив, що його країна визнала державу Палестина. 

Джерело: промова Макрона на Генасамблеї

Пряма мова: "Ми тут, бо настав час звільнити 48 заручників, утримуваних ХАМАСом, зупинити війну, масові вбивства та переміщення цивільного населення. Настав час, бо скрізь панує надзвичайна ситуація. Настав час миру, бо залишилися лічені миті, щоб його втримати. Ніщо, ніщо вже не виправдовує продовження війни в Газі. Усе наказує покласти їй край".

Деталі: За словами президента Франції, він ухвалить рішення про відкриття посольства в Палестині, як тільки всі ізраїльські заручники, які утримуються в Газі угрупованням ХАМАС, будуть звільнені та буде встановлено режим припинення вогню.

Що передувало:

  • 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.
  • Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що визнання Палестинської держави – це "великий день для світу" і "важлива дипломатична перемога для Франції".
  • Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.
  • Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Палестини.

