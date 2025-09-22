Франция признала государство Палестина

Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что его страна признала государство Палестина.

Источник: речь Макрона на Генассамблее

Прямая речь: "Мы здесь, потому что пришло время освободить 48 заложников, удерживаемых ХАМАСом, остановить войну, массовые убийства и перемещение гражданского населения. Пришло время, потому что везде царит чрезвычайная ситуация. Настало время мира, потому что остались считанные мгновения, чтобы его удержать. Ничто, ничто уже не оправдывает продолжение войны в Газе. Все предписывает положить ей конец".

Реклама:

Детали: По словам президента Франции, он примет решение об открытии посольства в Палестине, как только все израильские заложники, удерживаемые в Газе группировкой ХАМАС, будут освобождены и будет установлен режим прекращения огня.

Что предшествовало: