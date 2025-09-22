Франция признала государство Палестина
Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что его страна признала государство Палестина.
Источник: речь Макрона на Генассамблее
Прямая речь: "Мы здесь, потому что пришло время освободить 48 заложников, удерживаемых ХАМАСом, остановить войну, массовые убийства и перемещение гражданского населения. Пришло время, потому что везде царит чрезвычайная ситуация. Настало время мира, потому что остались считанные мгновения, чтобы его удержать. Ничто, ничто уже не оправдывает продолжение войны в Газе. Все предписывает положить ей конец".
Детали: По словам президента Франции, он примет решение об открытии посольства в Палестине, как только все израильские заложники, удерживаемые в Газе группировкой ХАМАС, будут освобождены и будет установлен режим прекращения огня.
Что предшествовало:
- 21 сентября о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.
- Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что признание Палестинского государства – это "большой день для мира" и "важная дипломатическая победа для Франции".
- Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.
- Министерство иностранных дел Израиля остро раскритиковало объявление Великобритании и нескольких других стран о признании Палестины.