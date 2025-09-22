Понад 140 боєзіткнень відбулось на фронті з початку доби – Генштаб

Від початку доби 22 вересня на фронті відбулось 143 бойових зіткнення, з них 44 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 143 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, 45 авіаційних ударів, скинувши при цьому 98 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 3454 обстрілів, та залучив для ураження 2185 дронів-камікадзе".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дев’ять атак загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали десять атак ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового.

На Сіверському напрямку противник намагається наступати у районі Серебрянки, наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки.

Впродовж поточної доби на Покровському напрямку ворог здійснив 44 наступальних дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 19 атак в районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Полтавки.