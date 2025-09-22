Все разделы
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб

Понедельник, 22 сентября 2025, 23:43
Более 140 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Фото - с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

С начала суток 22 сентября на фронте произошло 143 боевых столкновения, из них 44 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 143 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, 45 авиационных ударов, сбросив при этом 98 управляемых бомб.

Кроме этого, осуществил 3454 обстрела и привлек для поражения 2185 дронов-камикадзе".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили девять атак захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали десять атак врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в сторону Одрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении наши воины отразили четыре атаки врага в районах Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степового.

На Северском направлении противник пытается наступать в районе Серебрянки, сейчас идет бой.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Плещеевка, Бересток, Катериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки.

В течение текущих суток на Покровском направлении враг осуществил 44 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Червоный Лиман, Новоекономичное, Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Новопавловском направлении украинские подразделения отразили 19 атак в районах населенных пунктов Филия, Сычневое, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое, Мирное, Березовое, Новогригоровка, Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили одну атаку оккупантов вблизи Полтавки.

