В США заарештували чоловіка за націлювання лазерної указки на гелікоптер Трампа – ЗМІ

Іван Д'яконовВівторок, 23 вересня 2025, 04:39
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

У США заарештували чоловіка за звинуваченням у скоєнні федерального злочину після того, як він, за твердженням Секретної служби, навів лазерний промінь на президентський гелікоптер Marine One, що відлітав від Білого дому з Дональдом Трампом на борту.

Джерело: NBC News

Деталі: Згідно з судовими документами, офіцер Секретної служби помітив на проспекті Конституції чоловіка без сорочки, який "кричав та розмовляв сам із собою". Коли офіцер підійшов до нього ближче та посвітив на нього ліхтариком, той у відповідь "направив і посвітив червоним лазерним променем в обличчя офіцера".

Після цього чоловік, якого пізніше ідентифікували як Джейкоба Самуеля Вінклера, спрямував промінь на Marine One, який летів низько над Еліпсом. 

Довідка: Еліпс (The Ellipse) – відкрита паркова площа на південному боці Білого дому, розташована між резиденцією президента та Монументом Вашингтона.

Деталі: У документах зазначено, що такі дії "створювали ризик короткочасного осліплення та дезорієнтації пілотів, особливо під час низьковисотного польоту поруч з іншими гелікоптерами та Монументом Вашингтона. Це поставило Marine One під загрозу зіткнення у повітрі".

Офіцер негайно затримав Вінклера, відібрав у нього лазерний указник та закував у кайданки. Після затримання чоловік став навколішки та кілька разів повторив: "Я повинен вибачитися перед Дональдом Трампом".

Слідчі повідомили, що при ньому також був ніж із фіксованим лезом довжиною близько 7,5 см.

Дослівно: "Під час подальшого допиту Вінклер "зізнався, що направляв червоний лазерний указник на Marine One" і "сказав, що не знав про заборону. За його словами, він часто світить лазером на різні об’єкти, наприклад дорожні знаки".

Наведення лазерного променя на повітряне судно є федеральним злочином, за який передбачено до п’яти років ув’язнення та штраф у розмірі 250 тисяч доларів".

СШАТрамп
