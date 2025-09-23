Все разделы
В США арестовали мужчину за наведение лазерной указки на вертолет Трампа – СМИ

Иван ДьяконовВторник, 23 сентября 2025, 04:39
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

В США арестовали мужчину по обвинению в совершении федерального преступления после того, как он, по утверждению Секретной службы, направил лазерный луч на президентский вертолет Marine One, который улетал от Белого дома с Дональдом Трампом на борту.

Источник: NBC News

Детали: Согласно судебным документам, офицер Секретной службы заметил на проспекте Конституции мужчину без рубашки, который "кричал и разговаривал сам с собой". Когда офицер подошел к нему поближе и посветил на него фонариком, тот в ответ "направил и посветил красным лазерным лучом в лицо офицера".

После этого мужчина, которого позже идентифицировали как Джейкоба Самуэля Уинклера, направил луч на Marine One, который летел низко над Эллипсом.

Справка: Эллипс (The Ellipse) — открытая парковая площадь на южной стороне Белого дома, расположенная между резиденцией президента и Монументом Вашингтона.

Детали: В документах указано, что такие действия "создавали риск кратковременного ослепления и дезориентации пилотов, особенно во время низковысотного полета рядом с другими вертолетами и Монументом Вашингтона. Это поставило Marine One под угрозу столкновения в воздухе".

Офицер немедленно задержал Уинклера, отобрал у него лазерный указатель и надел наручники. После задержания мужчина встал на колени и несколько раз повторил: "Я должен извиниться перед Дональдом Трампом".

Следователи сообщили, что при нем также был нож с фиксированным лезвием длиной около 7,5 см.

Дословно: "Во время дальнейшего допроса Винклер "признался, что направлял красный лазерный указатель на Marine One" и "сказал, что не знал о запрете. По его словам, он часто светит лазером на различные объекты, например дорожные знаки".

Наведение лазерного луча на воздушное судно является федеральным преступлением, за которое предусмотрено до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов".

