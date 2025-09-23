Усі розділи
Ізраїль продовжуватиме війну в Газі до повного звільнення всіх заручників та ліквідації ХАМАС – посол при ООН

Іван Д'яконовВівторок, 23 вересня 2025, 05:45
Ізраїль продовжуватиме війну в Газі до повного звільнення всіх заручників та ліквідації ХАМАС – посол при ООН
Дані Данон. Фото: Getty Images

Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон наголосив, що війна в Газі триватиме до звільнення всіх заручників і повної ліквідації ХАМАС.

Джерело: Данон перед засіданням ООН, присвяченому розв'язанню палестинського питання

Деталі: Виступаючи перед засіданням, він назвав ініціативу щодо обговорення рішення про створення двох держав "театром, відірваним від реальності".

"За кілька хвилин ми побачимо театр, коли президент Макрон та його колеги зберуться на так звану конференцію. Це – театр, бо ми всі знаємо, що він відірваний від реальності", – заявив він журналістам. 

Дипломат наголосив, що відповідальність за ліквідацію ХАМАС лежить виключно на Ізраїлі.

"Сьогодні багато лідерів говоритимуть про майбутнє Гази. Коли ХАМАС не буде частиною Гази... але я запитаю їх, хто це зробить, хто насправді забезпечить, щоб ХАМАС не був частиною Гази? Відповідальність лежить на наших плечах", – сказав Данон.

Дипломат вчергове підтвердив непохитну позицію своєї країни щодо цілей військової операції.

"Ізраїль зобов'язується продовжувати цю війну, доки ми не повернемо всіх заручників і доки ХАМАС повністю не вийде з гри. Тоді ми зможемо говорити про майбутнє. Не раніше".

Відповідаючи на запитання журналіста, чи Ізраїль визнає рішення про дві держави, Данон заявив, що "до 7 жовтня в Ізраїлі точилася дискусія з цього приводу... зараз це питання знято з порядку денного".

