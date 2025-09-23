Израиль будет продолжать войну в Газе до полного освобождения всех заложников и ликвидации ХАМАС – посол при ООН

Посол Израиля при ООН Дани Данон подчеркнул, что война в Газе будет продолжаться до освобождения всех заложников и полной ликвидации ХАМАС.

Источник: Данон перед заседанием ООН, посвященным решению палестинского вопроса

Детали: Выступая перед заседанием, он назвал инициативу по обсуждению решения о создании двух государств "театром, оторванным от реальности".

"Через несколько минут мы увидим театр, когда президент Макрон и его коллеги соберутся на так называемую конференцию. Это – театр, потому что мы все знаем, что он оторван от реальности", – заявил он журналистам.

Дипломат подчеркнул, что ответственность за ликвидацию ХАМАС лежит исключительно на Израиле.

"Сегодня многие лидеры будут говорить о будущем Газы. Когда ХАМАС не будет частью Газы... но я спрошу их, кто это сделает, кто на самом деле обеспечит, чтобы ХАМАС не был частью Газы? Ответственность лежит на наших плечах", – сказал Данон.

Дипломат в очередной раз подтвердил непоколебимую позицию своей страны в отношении целей военной операции.

"Израиль обязуется продолжать эту войну, пока мы не вернем всех заложников и пока ХАМАС полностью не выйдет из игры. Тогда мы сможем говорить о будущем. Не раньше".

Отвечая на вопрос журналиста, признает ли Израиль решение о двух государствах, Данон заявил, что "до 7 октября в Израиле велась дискуссия по этому поводу... сейчас этот вопрос снят с повестки дня".