Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль будет продолжать войну в Газе до полного освобождения всех заложников и ликвидации ХАМАС – посол при ООН

Иван ДьяконовВторник, 23 сентября 2025, 05:45
Израиль будет продолжать войну в Газе до полного освобождения всех заложников и ликвидации ХАМАС – посол при ООН
Дани Данон. Фото: Getty Images

Посол Израиля при ООН Дани Данон подчеркнул, что война в Газе будет продолжаться до освобождения всех заложников и полной ликвидации ХАМАС.

Источник: Данон перед заседанием ООН, посвященным решению палестинского вопроса

Детали: Выступая перед заседанием, он назвал инициативу по обсуждению решения о создании двух государств "театром, оторванным от реальности".

Реклама:

"Через несколько минут мы увидим театр, когда президент Макрон и его коллеги соберутся на так называемую конференцию. Это – театр, потому что мы все знаем, что он оторван от реальности", – заявил он журналистам.

Дипломат подчеркнул, что ответственность за ликвидацию ХАМАС лежит исключительно на Израиле.

"Сегодня многие лидеры будут говорить о будущем Газы. Когда ХАМАС не будет частью Газы... но я спрошу их, кто это сделает, кто на самом деле обеспечит, чтобы ХАМАС не был частью Газы? Ответственность лежит на наших плечах", – сказал Данон.

РЕКЛАМА:

Дипломат в очередной раз подтвердил непоколебимую позицию своей страны в отношении целей военной операции.

"Израиль обязуется продолжать эту войну, пока мы не вернем всех заложников и пока ХАМАС полностью не выйдет из игры. Тогда мы сможем говорить о будущем. Не раньше".

Отвечая на вопрос журналиста, признает ли Израиль решение о двух государствах, Данон заявил, что "до 7 октября в Израиле велась дискуссия по этому поводу... сейчас этот вопрос снят с повестки дня".

ИзраильХАМАСПалестинаООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки – источники
Россияне нанесли удар "Искандерами" по учебному подразделению Сухопутных войск, есть потери
Крым "освободили" от горючего: на заправках оккупированного полуострова исчез бензин
Залужный раскритиковал Курскую операцию и оценил, почему провалилось контрнаступление 2023 года
картаDeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях
Зеленский: Мы можем провести выборы во время прекращения огня
Все новости...
Израиль
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
Израиль раскритиковал признание Палестины Великобританией и другими странами
Макрон хочет консолидировать страны вокруг признания Палестины, что противовесит США и Израилю – СМИ
Последние новости
18:03
В Полтавской области мужчина сменил отчество на матроним и стал Людмиловичем
18:00
Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось: правительство смирилось с застоем в экономике
17:58
Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году
17:37
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 25 сентября
17:35
Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией
17:35
Совет ЕС одобрит торговое соглашение с Украиной в "ближайшие дни или недели"
17:24
Должны признавать ошибки и объяснять цены: Чмут рассказал, как "Вернись живым" выбирает производителей оружия
17:23
СБУ: 15 лет тюрьмы с конфискацией получил "крот" из Воздушных сил
17:15
Налоговая получила новый цифровой инструмент: какие возможности
17:13
Европейский рынок электромобилей растет, но Tesla теряет позиции
Все новости...
Реклама:
Реклама: