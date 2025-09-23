Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення "групи донорів для Палестини"

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 23 вересня 2025, 09:15
Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення групи донорів для Палестини
фото: getty images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення "групи донорів для Палестини".

Джерело: Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: Виступаючи у штаб-квартирі ООН під час міжнародної конференції високого рівня з мирного врегулювання палестинського питання, Фон дер Ляєн оголосила про створення спеціальної "групи донорів" для Палестини.

Реклама:

"Адже будь-яка майбутня Палестинська держава повинна бути життєздатною також з економічної точки зору", – наголосила вона.

Вона наголосила, що європейці створять спеціальний інструмент для відновлення сектора Гази.

"Газа повинна бути відновлена", – додала фон дер Ляєн.

РЕКЛАМА:

Як відомо, 21 вересня про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Палестини.

ПалестинаЄврокомісіяЄвропаІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
Палестина
Єврокомісія ініціює створення міжнародної групи донорів для відновлення Гази
Мальта, Бельгія, Люксембург і Монако визнали державу Палестина
Хамас "не відіграватиме жодної ролі" у майбутньому Палестини – президент Аббас
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: