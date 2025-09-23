Все разделы
Урсула фон дер Ляен объявила о создании "группы доноров для Палестины"

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоВторник, 23 сентября 2025, 09:15
Урсула фон дер Ляен объявила о создании группы доноров для Палестины
фото: getty images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании "группы доноров для Палестины".

Источник

Детали: Выступая в штаб-квартире ООН во время международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса, Фон дер Ляйен объявила о создании специальной "группы доноров" для Палестины.

"Ведь любое будущее Палестинское государство должно быть жизнеспособным также с экономической точки зрения", – подчеркнула она.

Она подчеркнула, что европейцы создадут специальный инструмент для восстановления сектора Газа.

"Газа должна быть восстановлена", – добавила фон дер Ляйен.

Как известно, 21 сентября о признании государственности Палестины заявили Великобритания, Канада и Австралия. Португалия и еще почти десять государств должны сделать это в ближайшие дни.

Это произошло на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после израильского наступления и удара Израиля по Катару, направленного против руководства ХАМАС.

Министерство иностранных дел Израиля резко раскритиковало объявление Великобритании и нескольких других стран о признании Палестины.

ПалестинаЕврокомиссияЕвропаИзраиль
