В МЗС Литви пояснили, чому потрібно долучити досвід України до "стіни дронів"

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Вівторок, 23 вересня 2025, 10:20

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна повинна бути повністю інтегрована в плани створення "стіни дронів" для захисту кордонів НАТО, оскільки вона має досвід і ноу-хау для цього.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: ЄС розглядає можливість створення "дронів" вздовж східного кордону ЄС – проєкт, який набув особливої актуальності після вторгнення російських безпілотників у Польщу.

"У нашій обороні ЄС є великі прогалини. Нам бракує належного обладнання, яке дозволило б нам виявляти безпілотники, слідувати за ними, відстежувати їх, а потім знищувати. Нам цього бракує", – сказав Будріс.

За його словами, Україна щоночі відбиває атаки безпілотників і має інтегровані системи для протидії ним.

"Ми повинні винести цю технологію на передову і побудувати її там, щоб вона була ефективною разом з українцями", – сказав Будріс.

Говорячи про вторгнення Росії в повітряний простір НАТО, литовський міністр зазначив, що Москва використовує сумніви НАТО і дискусії про те, як реагувати, для розширення сірих зон.

"Ми повинні також дуже чітко сформулювати і показати Росії, що подальша ескалація з їхнього боку призведе до більш жорсткої відповіді", – підкреслив він.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.

