В МИД Литвы объяснили, почему нужно приобщить опыт Украины к "стене дронов"

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоВторник, 23 сентября 2025, 10:20

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина должна быть полностью интегрирована в планы создания "стены дронов" для защиты границ НАТО, поскольку она имеет опыт и ноу-хау для этого.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: ЕС рассматривает возможность создания "дронов" вдоль восточной границы ЕС – проект, который приобрел особую актуальность после вторжения российских беспилотников в Польшу.

"В нашей обороне ЕС есть большие пробелы. Нам не хватает надлежащего оборудования, которое позволило бы нам выявлять беспилотники, следовать за ними, отслеживать их, а затем уничтожать. Нам этого не хватает", – сказал Будрис.

По его словам, Украина каждую ночь отражает атаки беспилотников и имеет интегрированные системы для противодействия им.

"Мы должны вынести эту технологию на передовую и построить ее там, чтобы она была эффективной вместе с украинцами", – сказал Будрис.

Говоря о вторжении России в воздушное пространство НАТО, литовский министр отметил, что Москва использует сомнения НАТО и дискуссии о том, как реагировать, для расширения серых зон.

"Мы должны также очень четко сформулировать и показать России, что дальнейшая эскалация с их стороны приведет к более жесткому ответу", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании "стены дронов" Евросоюз будет полагаться на технологии, хорошо показавшие себя в Украине.

