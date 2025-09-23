Усі розділи
​Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому хату – ДБР

Ірина БалачукВівторок, 23 вересня 2025, 10:42
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало командира однієї із військових частин Рівного, який змушував підлеглих військовослужбовців будувати йому будинок.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "До проведення будівельних робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області".

Деталі: При цьому, за документами, вказані військові нібито несли службу на місці дислокації у Рівному, за що отримували щомісячне державне забезпечення.

Слідство з’ясувало, що будівництво триває із березня 2024 року і що за ці понад 1,5 року з бюджету військової частини протиправно виплатили понад 1,3 млн грн.  

 
Фото ДБР

Під час проведення обшуків 17 вересня за місцем будівництва виявили двох військових, які зводили дім для командира, а також грамоти, виписані їм "за сумлінну службу". 

Фото ДБР

"Наразі вони (ці військові – ред.) уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із "будівельників" із липня несе службу в Сумській області", – зазначили в ДБР.

Затриманому командиру повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн гривень. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

ДБРарміякорупція
