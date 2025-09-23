Все разделы
Командир воинской части из Ровно заставлял подчиненных строить ему дом – ГБР

Ирина БалачукВторник, 23 сентября 2025, 10:42
Фото ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что задержало командира одной из воинских частей Ровно, который заставлял подчиненных военнослужащих строить ему дом.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "К проведению строительных работ вместо несения службы чиновник привлек трех подчиненных военных, среди которых были два водителя и электрик. Они осуществляли ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области".

Детали: При этом, по документам, указанные военные якобы несли службу на месте дислокации в Ровно, за что получали ежемесячное государственное обеспечение.

Следствие устновило, что строительство продолжается с марта 2024 года и что за эти более 1,5 года из бюджета воинской части противоправно выплатили более 1,3 млн грн.

 
Фото ГБР

Во время проведения обысков 17 сентября по месту строительства обнаружили двух военных, которые строили дом для командира, а также грамоты, выписанные им "за добросовестную службу".

фото ГБР

"Сейчас они (эти военные – ред.) уже вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Еще один из "строителей" с июля несет службу в Сумской области", – отметили в ГБР.

Задержанному командиру сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц) УК.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,3 млн гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

