На Заході стурбовані прагненням Зеленського до монополізації влади – Politico

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 вересня 2025, 10:58
володимир Зеленський, фото: ОП

Видання Politico написало, що західні союзники висловлюють стурбованість прагненням української влади до централізації, однак утримуються від публічної критики, щоб не давати поживу для російської пропаганди.

Джерело: стаття Politico

Дослівно: "Не лише партійні суперники Зеленського зараз стурбовані прагненням до централізації влади. Хоча західні союзники утримуються від будь-якої публічної критики, боячись дати Москві простір для пропаганди, за словами трьох європейських посланців, які знаходяться в Києві та попросили не називати їх для статті, вони приватно висловлювали стурбованість".

Деталі: Видання з посиланням на джерела пише, що Зеленський на останній зустрічі зі "Слугами народу" нарікав на членів парламенту, активістів громадянського суспільства та журналістів за те, що вони "не змогли сприяти створенню непохитного образу України серед західних партнерів".

"Президент войовничо заявив, що будь-які негативні висловлювання українців щодо ситуації всередині країни відволікають увагу від того, на чому слід зосередитися, воєнних зусиллях та посиленні підтримки з боку іноземних союзників", - йдеться у публікації.

Знати більше: Вибори завтра і ніколи. Як політика перемагає війну в житті еліт

Також, за даними Politico, на останній зустрічі з депутатами, Зеленський "чітко заявив про свій намір балотуватися на будь-яких виборах, що відбудуться".  "І схоже, що вже не лише партійні суперники Зеленського турбуються про повзучу монополізацію влади", - зазначає видання.

У матеріалі говориться, що в партійних лавах зростають сумніви та нарікання щодо "персоналізованого" методу правління Зеленського та його схильності "зневажливо ставитися до парламенту, до того ж, кроки проти антикорупційних органів досі дратують деяких його власних законодавців".

"Політичні опоненти давно скаржаться на популістську нетерплячість українського лідера до обмежень і складнощів, необхідних для управління демократією, та на його вроджену колючість до критики. Однак його захисники ігнорують ці скарги, кажучи, що війна вимагає твердої, рішучої руки", - пише Politico.

Видання, крім того, пише, що "друзі і радники" президента здобувають все більше влади та контролю, тоді як ті, готові ставити під сумнів рішення влади та кидати їй виклик, або ті, хто демонструє риси незалежності, опиняються поза владою.

