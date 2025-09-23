На Западе обеспокоены стремлением Зеленского к монополизации власти – Politico

Издание Politico написало, что западные союзники выражают обеспокоенность стремлением украинской власти к централизации, однако воздерживаются от публичной критики, чтобы не давать пищу для российской пропаганды.

Источник: статья Politico

Дословно: "Не только партийные соперники Зеленского сейчас обеспокоены стремлением к централизации власти. Хотя западные союзники воздерживаются от любой публичной критики, опасаясь дать Москве пространство для пропаганды, по словам трех европейских посланников, которые находятся в Киеве и попросили не называть их для статьи, они в частном порядке выражали обеспокоенность".

Детали: Издание со ссылкой на источники пишет, что Зеленский на последней встрече со "Слугами народа" сетовал на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они "не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров".

"Президент воинственно заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться, военных усилиях и усилении поддержки со стороны иностранных союзников", - говорится в публикации.

Также, по данным Politico, на последней встрече с депутатами Зеленский "четко заявил о своем намерении баллотироваться на любых выборах, которые состоятся". "И похоже, что уже не только партийные соперники Зеленского беспокоятся о ползучей монополизации власти", — отмечает издание.

В материале говорится, что в партийных рядах растут сомнения и нарекания по поводу "персонализированного" метода правления Зеленского и его склонности "пренебрежительно относиться к парламенту, к тому же, шаги против антикоррупционных органов до сих пор раздражают некоторых его собственных законодателей".

"Политические оппоненты давно жалуются на популистское нетерпение украинского лидера к ограничениям и сложностям, необходимым для управления демократией, и на его врожденную колючесть к критике. Однако его защитники игнорируют эти жалобы, говоря, что война требует твердой, решительной руки", - пишет Politico.

Издание, кроме того, пишет, что "друзья и советники" президента приобретают все больше власти и контроля, в то время как те, кто готов ставить под сомнение решения власти и бросать ей вызов, или те, кто демонстрирует черты независимости, оказываются вне власти.