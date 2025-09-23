Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Западе обеспокоены стремлением Зеленского к монополизации власти – Politico

Станислав ПогориловВторник, 23 сентября 2025, 10:58
На Западе обеспокоены стремлением Зеленского к монополизации власти – Politico
владимир зеленский, фото: ОП

Издание Politico написало, что западные союзники выражают обеспокоенность стремлением украинской власти к централизации, однако воздерживаются от публичной критики, чтобы не давать пищу для российской пропаганды.

Источник: статья Politico

Дословно: "Не только партийные соперники Зеленского сейчас обеспокоены стремлением к централизации власти. Хотя западные союзники воздерживаются от любой публичной критики, опасаясь дать Москве пространство для пропаганды, по словам трех европейских посланников, которые находятся в Киеве и попросили не называть их для статьи, они в частном порядке выражали обеспокоенность".

Реклама:

Детали: Издание со ссылкой на источники пишет, что Зеленский на последней встрече со "Слугами народа" сетовал на членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за то, что они "не смогли способствовать созданию непоколебимого образа Украины среди западных партнеров".

"Президент воинственно заявил, что любые негативные высказывания украинцев о ситуации внутри страны отвлекают внимание от того, на чем следует сосредоточиться, военных усилиях и усилении поддержки со стороны иностранных союзников", - говорится в публикации.

Узнать больше: Выборы завтра и никогда. Как политика побеждает войну в жизни элит

РЕКЛАМА:

Также, по данным Politico, на последней встрече с депутатами Зеленский "четко заявил о своем намерении баллотироваться на любых выборах, которые состоятся". "И похоже, что уже не только партийные соперники Зеленского беспокоятся о ползучей монополизации власти", — отмечает издание.

В материале говорится, что в партийных рядах растут сомнения и нарекания по поводу "персонализированного" метода правления Зеленского и его склонности "пренебрежительно относиться к парламенту, к тому же, шаги против антикоррупционных органов до сих пор раздражают некоторых его собственных законодателей".

"Политические оппоненты давно жалуются на популистское нетерпение украинского лидера к ограничениям и сложностям, необходимым для управления демократией, и на его врожденную колючесть к критике. Однако его защитники игнорируют эти жалобы, говоря, что война требует твердой, решительной руки", - пишет Politico.

Издание, кроме того, пишет, что "друзья и советники" президента приобретают все больше власти и контроля, в то время как те, кто готов ставить под сомнение решения власти и бросать ей вызов, или те, кто демонстрирует черты независимости, оказываются вне власти.

ЗеленскийУкраинавласть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки – источники
Россияне нанесли удар "Искандерами" по учебному подразделению Сухопутных войск, есть потери
Крым "освободили" от горючего: на заправках оккупированного полуострова исчез бензин
Залужный раскритиковал Курскую операцию и оценил, почему провалилось контрнаступление 2023 года
картаDeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях
Зеленский: Мы можем провести выборы во время прекращения огня
Все новости...
Зеленский
Встреча с Трампом и выступление в Совбезе ООН: стала известна программа Зеленского в Нью-Йорке
Зеленский встретился с Келлогом: говорили о ситуации на фронте и закупке оружия у США
Андрей Садовый: Проблема украинских политиков в том, что они хотят и славы, и денег
Последние новости
18:09
На западе Германии обнаружили очередное вмешательство в работу железной дороги
18:03
В Полтавской области мужчина сменил отчество на матроним и стал Людмиловичем
18:00
Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось: правительство смирилось с застоем в экономике
17:58
Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году
17:37
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 25 сентября
17:35
Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией
17:35
Совет ЕС одобрит торговое соглашение с Украиной в "ближайшие дни или недели"
17:24
Должны признавать ошибки и объяснять цены: Чмут рассказал, как "Вернись живым" выбирает производителей оружия
17:23
СБУ: 15 лет тюрьмы с конфискацией получил "крот" из Воздушных сил
17:15
Налоговая получила новый цифровой инструмент: какие возможности
Все новости...
Реклама:
Реклама: