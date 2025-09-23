Голова ВЛК вимагав хабар у військового за "потрібний" діагноз – поліція

Голову військово-лікарської комісії ТЦК та СП у Тернополі викрили на вимаганні 1000 доларів за довідку для отримання групи інвалідності.

Джерело: Національна поліція, прокуратура Тернопільської області

Деталі: За даними слідства, на початку вересня цього року військовий через погіршення стану здоров’я звернувся до сімейного лікаря, який скерував пацієнта у місцеву лікарню.

У медичному закладі лікар пообіцяв хворому у виписці з медичної картки зазначити про тяжке захворювання. Наявність цього діагнозу унеможливлює проходження військової служби по мобілізації та надає можливість отримати групу інвалідності.

Свої послуги лікар, який є головою військово-лікарської комісії ТЦК та СП, оцінив у 1000 доларів США. Після одержання від військового 500 доларів США, його затримали правоохоронці.

Підозрюваного відсторонили від займаної посади. Суд обрав йому запобіжний захід – заставу в розмірі майже пів мільйона гривень.