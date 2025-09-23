Глава ВЛК требовал взятку у военного за "нужный" диагноз – полиция

Главу военно-врачебной комиссии ТЦК и СП в Тернополе уличили в вымогательстве 1000 долларов за справку для получения группы инвалидности.

Источник: Национальная полиция, прокуратура Тернопольской области

Детали: По данным следствия, в начале сентября этого года военнообязанный из-за ухудшения состояния здоровья обратился к семейному врачу, который направил пациента в местную больницу.

Реклама:

В медицинском учреждении врач пообещал больному в выписке из медицинской карты указать тяжелое заболевание. Наличие этого диагноза делает невозможным прохождение военной службы по мобилизации и дает возможность получить группу инвалидности.

Свои услуги врач, который является председателем военно-врачебной комиссии ТЦК и СП, оценил в 1000 долларов США. После получения от военного 500 долларов США, его задержали правоохранители.

Подозреваемого отстранили от занимаемой должности. Суд избрал ему меру пресечения – залог в размере почти полмиллиона гривен.