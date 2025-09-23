Естонія готова розмістити у себе літаки з ядерною зброєю після вторгнення винищувачів РФ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур на тлі порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня заявив про готовність розмістити на території країни британські винищувачі, які здатні нести ядерну зброю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Певкура спитали, чи готова Естонія у майбутньому прийняти британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, на що він відповів: "Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників".

Водночас британське військове джерело заявило, що "нема потреби мати стратегічний потенціал на тактичній позиції в Естонії".

За його словами, F-35A "діятимуть не стільки як засіб стримування, скільки як агітатор", крім того, вони піддаються "високому ризику в разі першого удару з боку Росії".

Цього тижня НАТО проводитиме консультації щодо своїх наступних кроків після порушення Росією естонського повітряного простору.

Видання припускає, що Альянс відкине заклики збивати будь-який російський винищувач, який порушить його кордони.

Своєю чергою Певкур заявив, що відповідь НАТО має бути "пропорційною" і ухвалюватись окремо "в кожному конкретному випадку".

Він розповів, що російські винищувачі МіГ-31 19 вересня "не летіли в бік нашої столиці" і не несли зброї, яка становить "гостру загрозу нашому суверенітету і національній безпеці".

За інших обставин Естонія без вагань збила б російські літаки, додав міністр.

