Естонія готова розмістити у себе літаки з ядерною зброєю після вторгнення винищувачів РФ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 23 вересня 2025, 12:08
Естонія готова розмістити у себе літаки з ядерною зброєю після вторгнення винищувачів РФ
Винищувач F-35A, фото: "Мілітарний"

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур на тлі порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у п’ятницю, 19 вересня заявив про готовність розмістити на території країни британські винищувачі, які здатні нести ядерну зброю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Певкура спитали, чи готова Естонія у майбутньому прийняти британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, на що він відповів: "Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників".

Водночас британське військове джерело заявило, що "нема потреби мати стратегічний потенціал на тактичній позиції в Естонії".

За його словами, F-35A "діятимуть не стільки як засіб стримування, скільки як агітатор", крім того, вони піддаються "високому ризику в разі першого удару з боку Росії".

Цього тижня НАТО проводитиме консультації щодо своїх наступних кроків після порушення Росією естонського повітряного простору.

Видання припускає, що Альянс відкине заклики збивати будь-який російський винищувач, який порушить його кордони.

Своєю чергою Певкур заявив, що відповідь НАТО має бути "пропорційною" і ухвалюватись окремо "в кожному конкретному випадку".

Він розповів, що російські винищувачі МіГ-31 19 вересня "не летіли в бік нашої столиці" і не несли зброї, яка становить "гостру загрозу нашому суверенітету і національній безпеці".

За інших обставин Естонія без вагань збила б російські літаки, додав міністр.

Що було раніше:

  • В ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.
  • А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.
  • Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.

ЕстоніяРосіяядерна зброя
