Министр обороны Эстонии Ханно Певкур на фоне нарушения российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу, 19 сентября, заявил о готовности разместить на территории страны британские истребители, способные нести ядерное оружие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Певкура спросили, готова ли Эстония в будущем принять британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие, на что он ответил: "Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников".

В то же время британский военный источник заявил, что "нет необходимости иметь стратегический потенциал на тактической позиции в Эстонии".

По его словам, F-35A "будут действовать не столько как средство сдерживания, сколько как агитатор", кроме того, они подвержены "высокому риску в случае первого удара со стороны России".

На этой неделе НАТО будет проводить консультации относительно своих следующих шагов после нарушения Россией эстонского воздушного пространства.

Издание предполагает, что Альянс отвергнет призывы сбивать любой российский истребитель, который нарушит его границы.

В свою очередь Певкур заявил, что ответ НАТО должен быть "пропорциональным" и приниматься отдельно "в каждом конкретном случае".

Он рассказал, что российские истребители МиГ-31 19 сентября "не летели в сторону нашей столицы" и не несли оружия, которое представляет "острую угрозу нашему суверенитету и национальной безопасности".

При других обстоятельствах Эстония без колебаний сбила бы российские самолеты, добавил министр.

Что предшествовало: