Макрона в Нью-Йорку не пропускала поліція через проїзд кортежу Трампа

Президента Франції Емманюеля Макрона не пропускали у Нью-Йорку через проїзд кортежу його американського колеги Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BMFTV

Деталі: Інцидент трапився ввечері 22 вересня, коли Макрон виходив після виступу у штаб-квартирі ООН.

На відео, яке поширилося в соцмережах, видно, як він разом із делегацією стоїть на узбіччі перекритого перехрестя і спілкується з поліціянтом. Правоохоронець кілька разів перепрошує у Макрона, але пояснює, що весь рух перекрито.

In New York, police block roads for Trump’s convoy and accidentally stop Macron’s car, prompting him to step out, call Trump, and joke about clearing the way pic.twitter.com/Fe5sRrIcqA — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) September 23, 2025

Після цього Макрон зателефонував комусь, ймовірно Трампові.

"Уявіть собі, я зараз чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас", – сказав він.

Після декількох хвилин очікування вулицю розблокували, але тільки для пішоходів.

