Макрона в Нью-Йорку не пропускала поліція через проїзд кортежу Трампа

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 23 вересня 2025, 12:44
Президента Франції Емманюеля Макрона не пропускали у Нью-Йорку через проїзд кортежу його американського колеги Дональда Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BMFTV

Деталі: Інцидент трапився ввечері 22 вересня, коли Макрон виходив після виступу у штаб-квартирі ООН.

На відео, яке поширилося в соцмережах, видно, як він разом із делегацією стоїть на узбіччі перекритого перехрестя і спілкується з поліціянтом. Правоохоронець кілька разів перепрошує у Макрона, але пояснює, що весь рух перекрито.

Після цього Макрон зателефонував комусь, ймовірно Трампові.

"Уявіть собі, я зараз чекаю на вулиці, бо все заблоковано через вас", – сказав він.

Після декількох хвилин очікування вулицю розблокували, але тільки для пішоходів.

Нагадаємо: В Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН з українського питання, зібранні коаліції за повернення дітей, а також проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема із Трампом.

Повідомляли, що в Нью-Йорку Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.  

