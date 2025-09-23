Макрона в Нью-Йорке не пропускала полиция из-за проезда кортежа Трампа

Президента Франции Эмманюэля Макрона не пропускали в Нью-Йорке из-за проезда кортежа его американского коллеги Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BMFTV

Детали: Инцидент произошел вечером 22 сентября, когда Макрон выходил после выступления в штаб-квартире ООН.

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как он вместе с делегацией стоит на обочине перекрытого перекрестка и общается с полицейским. Правоохранитель несколько раз просит прощения у Макрона, но объясняет, что все движение перекрыто.

In New York, police block roads for Trump’s convoy and accidentally stop Macron’s car, prompting him to step out, call Trump, and joke about clearing the way pic.twitter.com/Fe5sRrIcqA — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) September 23, 2025

После этого Макрон позвонил кому-то, вероятно Трампу.

"Представьте себе, я сейчас жду на улице, потому что все заблокировано из-за вас", – сказал он.

После нескольких минут ожидания улицу разблокировали, но только для пешеходов.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по украинскому вопросу, собрании коалиции за возвращение детей, а также проведет ряд двусторонних встреч, в частности с Трампом.

Сообщалось, что в Нью-Йорке Зеленский уже встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.