Макрона в Нью-Йорке не пропускала полиция из-за проезда кортежа Трампа

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоВторник, 23 сентября 2025, 12:44
Президента Франции Эмманюэля Макрона не пропускали в Нью-Йорке из-за проезда кортежа его американского коллеги Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BMFTV

Детали: Инцидент произошел вечером 22 сентября, когда Макрон выходил после выступления в штаб-квартире ООН.

На видео, которое распространилось в соцсетях, видно, как он вместе с делегацией стоит на обочине перекрытого перекрестка и общается с полицейским. Правоохранитель несколько раз просит прощения у Макрона, но объясняет, что все движение перекрыто.

После этого Макрон позвонил кому-то, вероятно Трампу.

"Представьте себе, я сейчас жду на улице, потому что все заблокировано из-за вас", – сказал он.

После нескольких минут ожидания улицу разблокировали, но только для пешеходов.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН по украинскому вопросу, собрании коалиции за возвращение детей, а также проведет ряд двусторонних встреч, в частности с Трампом.

Сообщалось, что в Нью-Йорке Зеленский уже встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

