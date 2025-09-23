Синоптикиня розповіла, коли чекати заморозків

Температура повітря в Україні знизиться, починаючи з ночі 25 вересня в деяких регіонах можливі заморозки.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні в Україні – найтепліший день із найближчої холодної перспективи, майже літо! Обов'язково відчуйте це, нагрійтеся і намилуйтеся!

Проте! Погода в Україні міняється".

Деталі: За словами Діденко, вже у вівторок на Волинь, Рівненщину та на Львівщину атмосферний фронт принесе дощі, щільну хмарність та похолодання.

А вже 24-го вересня, дощі змістяться, опади можливі ще й на півночі України та подекуди в центральних областях.

Температура повітря за атмосферним фронтом у середу почне знижуватися і в денні години становитиме +12,+16 градусів.

У середу тепла погода ще втримається на півдні, сході та місцями в центральних областях, +20+27, на Луганщині до +29 градусів.

Проте 25 вересня похолоднішає і там.

За словами Діденко, 26 та 27 вересня практично вся територія України опиниться під впливом сухого ясного та холодного антициклону з північного заходу Європи.

Вночі 25-го вересня на півночі, у нічні години 26, 27 вересня на півночі, заході, у центральній частині та на сході України є ймовірність заморозків.

У столиці 24-го вересня різко похолоднішає, зазначає синоптикиня.

У Києві в середу збільшиться хмарність, місцями пройде дощ, денна температура повітря знизиться до +15 градусів.

Пряма мова: "До кінця тижня буде холодно, проте вже з 25-26-го вересня антициклон на ім'я Petralilly хоча б якось компенсує нам цей недоречний, але логічний холод - скрізь в Україні буде ясне небо, сонячна погода. Але нагадую, із нічними заморозками".