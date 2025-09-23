Синоптик рассказала, когда ждать заморозков

Температура воздуха в Украине снизится, начиная с ночи 25 сентября в некоторых регионах возможны заморозки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в Украине – самый теплый день из ближайшей холодной перспективы, почти лето! Обязательно почувствуйте это, нагрейтесь и налюбуйтесь!

Реклама:

Однако! Погода в Украине меняется".

Детали: По словам Диденко, уже во вторник на Волынь, Ровенскую и Львовскую области атмосферный фронт принесет дожди, плотную облачность и похолодание.

А уже 24 сентября дожди сместятся, осадки возможны еще и на севере Украины и кое-где в центральных областях.

РЕКЛАМА:

Температура воздуха за атмосферным фронтом в среду начнет снижаться и в дневные часы составит +12,+16 градусов.

В среду теплая погода еще сохранится на юге, востоке и местами в центральных областях, +20, +27, на Луганщине до +29 градусов.

Однако 25 сентября похолодает и там.

По словам Диденко, 26 и 27 сентября практически вся территория Украины окажется под влиянием сухого ясного и холодного антициклона с северо-запада Европы.

Ночью 25 сентября на севере, в ночные часы 26, 27 сентября на севере, западе, в центральной части и на востоке Украины есть вероятность заморозков.

В столице 24 сентября резко похолодает, отмечает синоптик.

В Киеве в среду увеличится облачность, местами пройдет дождь, дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.

Прямая речь: "До конца недели будет холодно, однако уже с 25-26 сентября антициклон под названием Petralilly хоть как-то компенсирует нам этот неуместный, но логичный холод — везде в Украине будет ясное небо, солнечная погода. Но напоминаю, с ночными заморозками".