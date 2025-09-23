САП просить конфіскувати будинок і земельну ділянку головного митника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи вартістю понад 3,2 млн грн, якими користується чинний головний митник.

Джерело: САП, УП

Деталі: Як відомо, зараз обов’язки очільника митниці виконує Сергій Звягінцев.

Реклама:

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Державної митної служби України.

Йдеться про житловий будинок площею 236,8 кв. м. та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Як з’ясувалося, ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.

Вищий антикорупційний суд за заявою прокурора в порядку забезпечення позову наклав на активи арешт.

РЕКЛАМА:

Про хід та результати розгляду цивільної справи у САП обіцяють повідомити додатково.