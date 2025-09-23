Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

САП просить конфіскувати будинок і земельну ділянку головного митника

Валентина РоманенкоВівторок, 23 вересня 2025, 13:26
САП просить конфіскувати будинок і земельну ділянку головного митника
Сергій Звягінцев. фото ДМС

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи вартістю понад 3,2 млн грн, якими користується чинний головний митник.

Джерело: САП, УП

Деталі: Як відомо, зараз обов’язки очільника митниці виконує Сергій Звягінцев.

Реклама:

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Державної митної служби України.

Йдеться про житловий будинок площею 236,8 кв. м. та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Як з’ясувалося, ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.

Вищий антикорупційний суд за заявою прокурора в порядку забезпечення позову наклав на активи арешт.

РЕКЛАМА:

Про хід та результати розгляду цивільної справи у САП обіцяють повідомити додатково.

митницяАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
митниця
У США кажуть, що задоволені поточним митним режимом з Китаєм
Через ремонтні роботи на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" можуть перекривати смуги руху
Трамп підвищив мита на товари Канади до 35%
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: