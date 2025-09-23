САП просит конфисковать дом и земельный участок главного таможенника

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы стоимостью более 3,2 млн грн, которыми пользуется действующий главный таможенник.

Источник: САП, УП

Детали: Как известно, сейчас обязанности главы таможни исполняет Сергей Звягинцев.

Реклама:

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основании материалов НАБУ обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на общую сумму более 3,2 млн грн, которыми пользуется действующий руководитель Государственной таможенной службы Украины.

Речь идет о жилом доме площадью 236,8 кв. м. и земельном участке под Киевом, на котором он расположен. Как выяснилось, эта недвижимость была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья.

Высший антикоррупционный суд по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска наложил на активы арест.

РЕКЛАМА:

О ходе и результатах рассмотрения гражданского дела в САП обещают сообщить дополнительно.