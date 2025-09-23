Більшість українців за вступ до Євросоюзу – Transparency International

Прапори України та Євросоюзу. Фото ілюстративне з pixabay.com

Три чверті українців підтримують вступ України до Європейського Союзу, найбільше прихильників вступу в ЄС серед жителів Києва, західних, північних та центральних областей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дослідження Transparency International Ukraine

Дослівно ТІ: "74% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу. Найвищий рівень підтримки демонструють жителі Києва (82%), західних (80%), північних (78%) та центральних (76%) областей".

Деталі: Водночас показник підтримки на Півдні та Сході дещо нижчий – 69% та 64% відповідно.

Проти вступу в ЄС на тепер виступають 6% українців, а ще 18% наразі не визначилися зі своєю позицією.

Загалом 86% опитаних сказали, що вважають себе поінформованими про процеси вступу України в Європейський Союз.

При цьому 25% респондентів заявляють, що знають про перебіг євроінтеграції "добре або дуже добре", а ще 61% вказують на певний рівень поінформованості в цій темі.

Інфографіка: Transparency International Ukraine

Найчастіше від вступу в Євросоюз українці очікують:

кращого майбутнього для дітей (65%);

миру (60%);

економічного зростання (60%);

підвищення якості та рівня життя (59%);

зростання можливостей для працевлаштування (58%).

Крім того, 55% опитаних вважають, що євроінтеграція допоможе подолати корупцію в Україні, а 54% переконані, що членство в Євросоюзі сприятиме дотриманню принципів верховенства права.

Не бачать жодних переваг євроінтеграції всього 2% українців.

Серед головних побоювань від вступу в ЄС:

відтік молоді 48%;

експлуатація природних ресурсів (35%);

приплив іммігрантів (31%);

зростання бюрократії (30%).

Понад 40% респондентів оптимістично оцінюють перспективи вступу до ЄС і вірять, що цей процес триватиме до 5 років, 22% вважають, вступ до ЄС можливий за 6-10 років. Водночас 12% опитаних переконані, що Україна ніколи не отримає членство в Євросоюзі.

Опитування проводила дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Transparency International Ukraine у червні-липні 2025 року.

Вибірка склала 1015 респондентів, вона репрезентативна за статтю, віком, типом і розміром населеного пункту та макрорегіоном на підконтрольних Україні територіях. Метод збору даних – телефонні інтерв’ю.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна і ЄС завершили скринінг ще одного розділу останнього кластера переговорів.

Нагадаємо, у липні Україна успішно завершила скринінг четвертого кластера для переговорів про вступ до ЄС.

Віцепремʼєр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка говорив, що Україна повністю завершить скринінг до кінця вересня.

