Большинство украинцев за вступление в Евросоюз – Transparency International
Три четверти украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, больше всего сторонников вступления в ЕС среди жителей Киева, западных, северных и центральных областей.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на исследование Transparency International Ukraine
Дословно ТІ: "74% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Самый высокий уровень поддержки демонстрируют жители Киева (82%), западных (80%), северных (78%) и центральных (76%) областей".
Детали: В то же время показатель поддержки на юге и востоке немного ниже – 69% и 64% соответственно.
Против вступления в ЕС на данный момент выступают 6% украинцев, а еще 18% пока не определились со своей позицией.
В общем 86% опрошенных сказали, что считают себя информированными о процессах вступления Украины в Европейский Союз.
При этом 25% респондентов заявляют, что знают о ходе евроинтеграции "хорошо или очень хорошо", а еще 61% указывают на определенный уровень информированности в этой теме.
Чаще всего от вступления в Евросоюз украинцы ожидают:
- лучшего будущего для детей (65%);
- мира (60%);
- экономического роста (60%);
- повышения качества и уровня жизни (59%);
- роста возможностей для трудоустройства (58%).
Кроме того, 55% опрошенных считают, что евроинтеграция поможет преодолеть коррупцию в Украине, а 54% убеждены, что членство в Евросоюзе будет способствовать соблюдению принципов верховенства права.
Не видят никаких преимуществ евроинтеграции всего 2% украинцев.
Среди главных опасений от вступления в ЕС:
- отток молодежи 48%;
- эксплуатация природных ресурсов (35%);
- приток иммигрантов (31%);
- рост бюрократии (30%).
Более 40% респондентов оптимистично оценивают перспективы вступления в ЕС и верят, что этот процесс продлится до 5 лет, 22% считают, что вступление в ЕС возможно через 6-10 лет. В то же время 12% опрошенных убеждены, что Украина никогда не получит членство в Евросоюзе.
Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine в июне-июле 2025 года.
Выборка составила 1015 респондентов, она репрезентативна по полу, возрасту, типу и размеру населенного пункта и макрорегиону на подконтрольных Украине территориях. Метод сбора данных – телефонные интервью.
Как сообщала "Европейская правда", Украина и ЕС завершили скрининг еще одного раздела последнего кластера переговоров.
Напомним, в июле Украина успешно завершила скрининг четвертого кластера для переговоров о вступлении в ЕС.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка говорил, что Украина полностью завершит скрининг до конца сентября.
Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как можно разблокировать движение Украины в ЕС.