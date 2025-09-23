Все разделы
Большинство украинцев за вступление в Евросоюз – Transparency International

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 23 сентября 2025, 13:51
Флаги Украины и Евросоюза. Фото иллюстративное с pixabay.com

Три четверти украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, больше всего сторонников вступления в ЕС среди жителей Киева, западных, северных и центральных областей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на исследование Transparency International Ukraine

Дословно ТІ: "74% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Самый высокий уровень поддержки демонстрируют жители Киева (82%), западных (80%), северных (78%) и центральных (76%) областей".

Детали: В то же время показатель поддержки на юге и востоке немного ниже – 69% и 64% соответственно.

Против вступления в ЕС на данный момент выступают 6% украинцев, а еще 18% пока не определились со своей позицией.

В общем 86% опрошенных сказали, что считают себя информированными о процессах вступления Украины в Европейский Союз.

При этом 25% респондентов заявляют, что знают о ходе евроинтеграции "хорошо или очень хорошо", а еще 61% указывают на определенный уровень информированности в этой теме.

 
Инфографика: Transparency International Ukraine

Чаще всего от вступления в Евросоюз украинцы ожидают:

  • лучшего будущего для детей (65%);
  • мира (60%);
  • экономического роста (60%);
  • повышения качества и уровня жизни (59%);
  • роста возможностей для трудоустройства (58%).

Кроме того, 55% опрошенных считают, что евроинтеграция поможет преодолеть коррупцию в Украине, а 54% убеждены, что членство в Евросоюзе будет способствовать соблюдению принципов верховенства права.

Не видят никаких преимуществ евроинтеграции всего 2% украинцев.

Среди главных опасений от вступления в ЕС:

  • отток молодежи 48%;
  • эксплуатация природных ресурсов (35%);
  • приток иммигрантов (31%);
  • рост бюрократии (30%).

Более 40% респондентов оптимистично оценивают перспективы вступления в ЕС и верят, что этот процесс продлится до 5 лет, 22% считают, что вступление в ЕС возможно через 6-10 лет. В то же время 12% опрошенных убеждены, что Украина никогда не получит членство в Евросоюзе.

Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Transparency International Ukraine в июне-июле 2025 года.

Выборка составила 1015 респондентов, она репрезентативна по полу, возрасту, типу и размеру населенного пункта и макрорегиону на подконтрольных Украине территориях. Метод сбора данных – телефонные интервью.

Как сообщала "Европейская правда", Украина и ЕС завершили скрининг еще одного раздела последнего кластера переговоров.

Напомним, в июле Украина успешно завершила скрининг четвертого кластера для переговоров о вступлении в ЕС.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка говорил, что Украина полностью завершит скрининг до конца сентября.

Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как можно разблокировать движение Украины в ЕС.

