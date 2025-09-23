Вторгнення винищувачів РФ в Естонію: в НАТО пообіцяли рішучу реакцію

Північноатлантична рада у вівторок, 23 вересня, зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити і рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня. В НАТО пообіцяли, що реакція Альянсу "на нерозважливі дії Росії буде, як і раніше, рішучою".

Джерело: заява НАТО за підсумками засідання, передає "Європейська правда"

Деталі: Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО Алексус Гринкевич поінформував Раду про інцидент 19 вересня.

"Це вторгнення є частиною ширшої тенденції все більш безвідповідальної поведінки Росії. Це вже вдруге за два тижні, коли Північноатлантична рада проводить засідання відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на великомасштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками", – йдеться в заяві.

В ній також наголошено, що низка країн НАТО, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія і Румунія, також нещодавно зіткнулися з порушеннями свого повітряного простору з боку Росії.

"Росія несе повну відповідальність за ці дії, які призводять до ескалації конфлікту, ризикують призвести до неправильної оцінки ситуації і ставлять під загрозу життя людей. Вони повинні припинитися", – підкреслено в заяві.

В НАТО пообіцяли, що реакція Альянсу "на нерозважливі дії Росії буде, як і раніше, рішучою".

"Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і країни-члени альянсу використовуватимуть згідно з міжнародним правом усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків", – зазначено в заяві.

Також в НАТО запевнили, що жодні дії Росії не відвернуть союзників від їхньої незмінної прихильності підтримці України.

