Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вторгнення винищувачів РФ в Естонію: в НАТО пообіцяли рішучу реакцію

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 23 вересня 2025, 14:07
Вторгнення винищувачів РФ в Естонію: в НАТО пообіцяли рішучу реакцію
фото: getty images

Північноатлантична рада у вівторок, 23 вересня, зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити і рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня. В НАТО пообіцяли, що реакція Альянсу "на нерозважливі дії Росії буде, як і раніше, рішучою".

Джерело: заява НАТО за підсумками засідання, передає "Європейська правда"

Деталі: Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО Алексус Гринкевич поінформував Раду про інцидент 19 вересня.

Реклама:

"Це вторгнення є частиною ширшої тенденції все більш безвідповідальної поведінки Росії. Це вже вдруге за два тижні, коли Північноатлантична рада проводить засідання відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на великомасштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками", – йдеться в заяві.

В ній також наголошено, що низка країн НАТО, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія і Румунія, також нещодавно зіткнулися з порушеннями свого повітряного простору з боку Росії.

"Росія несе повну відповідальність за ці дії, які призводять до ескалації конфлікту, ризикують призвести до неправильної оцінки ситуації і ставлять під загрозу життя людей. Вони повинні припинитися", – підкреслено в заяві.

РЕКЛАМА:

В НАТО пообіцяли, що реакція Альянсу "на нерозважливі дії Росії буде, як і раніше, рішучою".

"Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і країни-члени альянсу використовуватимуть згідно з міжнародним правом усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків", – зазначено в заяві.

Також в НАТО запевнили, що жодні дії Росії не відвернуть союзників від їхньої незмінної прихильності підтримці України.

Що було раніше:

  • Російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
  • В ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.
  • А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.
  • Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.

ЕстоніяНАТОРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
Естонія
Естонія готова розмістити у себе літаки з ядерною зброєю після вторгнення винищувачів РФ
Порушення повітряного простору Естонії: Литва викликала "на килим" представника РФ
Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, скликаного Естонією через дії РФ
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: