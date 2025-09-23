Вторжение истребителей РФ в Эстонию: в НАТО пообещали решительную реакцию

Североатлантический совет во вторник, 23 сентября, собрался по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и решительно осудить опасное нарушение Россией воздушного пространства страны 19 сентября. В НАТО пообещали, что реакция Альянса "на необдуманные действия России будет, как и прежде, решительной".

Источник: заявление НАТО по итогам заседания, передает "Европейская правда"

Детали: Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Алексус Гринкевич проинформировал Совет об инциденте 19 сентября.

"Это вторжение является частью более широкой тенденции все более безответственного поведения России. Это уже второй раз за две недели, когда Североатлантический совет проводит заседание в соответствии со статьей 4. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на крупномасштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками", – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что ряд стран НАТО, в частности Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния, также недавно столкнулись с нарушениями своего воздушного пространства со стороны России.

"Россия несет полную ответственность за эти действия, которые приводят к эскалации конфликта, рискуют привести к неправильной оценке ситуации и ставят под угрозу жизни людей. Они должны прекратиться", – подчеркнуто в заявлении.

В НАТО пообещали, что реакция Альянса "на безрассудные действия России будет по-прежнему решительной".

"Россия не должна иметь никаких сомнений: НАТО и страны-члены альянса будут использовать согласно международному праву все необходимые военные и невоенные средства для защиты себя и сдерживания всех угроз со всех сторон", – говорится в заявлении.

Также в НАТО заверили, что никакие действия России не отвлекут союзников от их неизменной приверженности поддержке Украины.

