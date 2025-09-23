Все разделы
Вторжение истребителей РФ в Эстонию: в НАТО пообещали решительную реакцию

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 23 сентября 2025, 14:07
Вторжение истребителей РФ в Эстонию: в НАТО пообещали решительную реакцию
Североатлантический совет во вторник, 23 сентября, собрался по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и решительно осудить опасное нарушение Россией воздушного пространства страны 19 сентября. В НАТО пообещали, что реакция Альянса "на необдуманные действия России будет, как и прежде, решительной".

Источник: заявление НАТО по итогам заседания, передает "Европейская правда"

Детали: Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Алексус Гринкевич проинформировал Совет об инциденте 19 сентября.

"Это вторжение является частью более широкой тенденции все более безответственного поведения России. Это уже второй раз за две недели, когда Североатлантический совет проводит заседание в соответствии со статьей 4. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на крупномасштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками", – говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что ряд стран НАТО, в частности Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния, также недавно столкнулись с нарушениями своего воздушного пространства со стороны России.

"Россия несет полную ответственность за эти действия, которые приводят к эскалации конфликта, рискуют привести к неправильной оценке ситуации и ставят под угрозу жизни людей. Они должны прекратиться", – подчеркнуто в заявлении.

В НАТО пообещали, что реакция Альянса "на безрассудные действия России будет по-прежнему решительной".

"Россия не должна иметь никаких сомнений: НАТО и страны-члены альянса будут использовать согласно международному праву все необходимые военные и невоенные средства для защиты себя и сдерживания всех угроз со всех сторон", – говорится в заявлении.

Также в НАТО заверили, что никакие действия России не отвлекут союзников от их неизменной приверженности поддержке Украины.

Что предшествовало:

  • Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.
  • В ходе заседания Совбеза ООН, созванного из-за инцидента в Эстонии, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готов ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.
  • А глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО к более решительным действиям в ответ на нарушение своего воздушного пространства России, вплоть до "нейтрализации" вражеских целей.
  • Перед тем чешский президент Петр Павел выражал убеждение, что НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России.

