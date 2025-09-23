Усі розділи
У Польщі затримали таксиста з Білорусі, який мав список представників білоруської діаспори – ЗМІ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 23 вересня 2025, 14:57
У Польщі затримали таксиста з Білорусі, який мав список представників білоруської діаспори – ЗМІ
ілюстративне фото getty images

Нещодавно затриманий у Польщі таксист-громадянин Білорусі мав при собі перелік представників білоруської діаспори у Польщі.

Джерело: RMF24 з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Затриманого підозрюють у шпигунстві в інтересах режиму Лукашенка – в Польщі та Угорщині.

За словами співрозмовників, у затриманого в прикордонному Білостоку на початку вересня Владислава Н. виявили перелік білорусів, які знайшли політичний притулок у Польщі.

Польські спецслужби підозрюють, що таксист отримав завдання від білоруських спецслужб стежити за ними і передавати кураторам отриману інформацію. Слідство з’ясовує, чи не доручали йому певних дій для провокації чи шкоди репутації цих осіб. 

Агентство внутрішньої безпеки Польщі встановлює особи людей зі списку та запросить їх для свідчень. Зокрема, їх планують запитати, чи помічали вони стеження за собою та чи отримували якісь погрози.

Чоловік також загрожують звинувачення у діяльності в інтересах іноземної спецслужби проти Польщі. Про нібито підозри у шпигунстві також проти Угорщини у новині згадують, але не наводять деталей. 

ПольщаБілорусьшпигунствоУгорщина
