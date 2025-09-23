Все разделы
В Польше задержали таксиста из Беларуси, у которого был список представителей белорусской диаспоры – СМИ

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 23 сентября 2025, 14:57
В Польше задержали таксиста из Беларуси, у которого был список представителей белорусской диаспоры – СМИ
иллюстративное фото getty images

Недавно задержанный в Польше таксист-гражданин Беларуси имел при себе список представителей белорусской диаспоры в Польше.

Источник: RMF24 со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: Задержанного подозревают в шпионаже в интересах режима Лукашенко – в Польше и Венгрии.

По словам собеседников, у задержанного в приграничном Белостоке в начале сентября Владислава Н. обнаружили список белорусов, которые нашли политическое убежище в Польше.

Польские спецслужбы подозревают, что таксист получил задание от белорусских спецслужб следить за ними и передавать кураторам полученную информацию. Следствие выясняет, не поручали ли ему определенные действия для провокации или нанесения ущерба репутации этих лиц.

Агентство внутренней безопасности Польши устанавливает личности людей из списка и пригласит их для дачи показаний. В частности, их планируют спросить, замечали ли они слежку за собой и получали ли какие-либо угрозы.

Мужчине также грозит обвинение в деятельности в интересах иностранной спецслужбы против Польши. О якобы подозрении в шпионаже также против Венгрии в новости упоминают, но не приводят подробностей.

Что предшествовало:

