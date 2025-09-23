Усі розділи
Росіяни атакували чотири області: загинули троє людей, вісімнадцять поранені

Анастасія ПроцВівторок, 23 вересня 2025, 15:19
Росіяни атакували чотири області: загинули троє людей, вісімнадцять поранені
фото: Дніпропетровська ОВА

23 вересня російські війська атакували Дніпропетровщину, Запоріжжя, Сумщину та Одещину, внаслідок ударів загинули троє людей, ще вісімнадцять поранені, пошкоджено житлові та цивільні об’єкти.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Запорізької ОВА Іван Федоров, ДСНС, голова Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: У Нікополі на Дніпропетровщині через удар ворожого FPV-дрона загинула 70-річна жінка, ще одна 47-річна місцева мешканка дістала осколкові поранення та лікуватиметься амбулаторно. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок.

фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська також вдарили по Одещині. Внаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей постраждали. Вогонь охопив п’ять торговельних кіосків, які рятувальники оперативно загасили. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.

 
фото: ДСНС

У Запоріжжі за попередніми даними зафіксовано п’ять ударів. Пошкоджені складські приміщення та транспорт. Загинула одна людина, ще двоє поранені. 43-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, ще один – у стані середньої тяжкості.

Крім того, армія РФ зранку атакувала Середина-Будську громаду на Сумщині. Росіяни вдарили по місту дроном, поранені 45-річний та 49-річний чоловіки. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Оновлено: Згодом голова Запорізької ОВА повідомив, що кількість поранених після російського удару по Запоріжжю зросла до 7.

Пряма мова Федорова: "Наразі медики повідомляють про 7 постраждалих. Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились".

Оновнено: О 16:23 Федоров написав, що 12 людей звернулись за допомогою лікарів.

