Россияне атаковали четыре области: погибли три человека, восемнадцать ранены

Анастасия ПроцВторник, 23 сентября 2025, 15:19
Россияне атаковали четыре области: погибли три человека, восемнадцать ранены
фото: Днепропетровская ОВА

23 сентября российские войска атаковали Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую и Одесскую области, в результате ударов погибли три человека, еще восемнадцать ранены, повреждены жилые и гражданские объекты.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Запорожской ОВА Иван Федоров, ГСЧС, глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: В Никополе Днепропетровской области в результате удара вражеского FPV-дрона погибла 70-летняя женщина, еще одна 47-летняя местная жительница получила осколочные ранения и будет лечиться амбулаторно. В результате атаки загорелся частный дом.

фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска также нанесли удар по Одесской области. В результате атаки погибла женщина, еще три человека пострадали. Огонь охватил пять торговых киосков, которые спасатели оперативно потушили. Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей.

 
фото: ГСЧС

В Запорожье по предварительным данным зафиксировано пять ударов. Повреждены складские помещения и транспорт. Погиб один человек, еще двое ранены. 43-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести.

Кроме того, армия РФ утром атаковала Середина-Будскую общину в Сумской области. Россияне нанесли удар по городу с помощью дрона, ранены 45-летний и 49-летний мужчины. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Обновлено: Впоследствии глава Запорожской ОВА сообщил, что количество раненых после российского удара по Запорожью возросло до 7.

Прямая речь Федорова: "На данный момент медики сообщают о 7 пострадавших. Трое человек получили помощь от врачей на месте и от госпитализации отказались".

Обновлено: В 16:23 Федоров написал, что 12 человек обратились за помощью к врачам.

