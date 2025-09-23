Данія долучиться до наради ЄС щодо "стіни дронів" після інциденту в аеропорту Копенгагена
Данія братиме участь у зустрічі проєкту "стіни дронів" на східному кордоні ЄС, яку 26 вересня скликає єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.
Джерело: кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі з посиланням на слова речника Європейської комісії Тома Реньє
Деталі: Після появи дронів в аеропорту Копенгагена, Данію запросили взяти участь у створення "стіни дронів" на кордонах ЄС.
"Комісар Кубілюс зустрінеться з представниками прикордонних держав: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія. А тепер можу додати до цього списку також Данію. Звичайно, поряд з Україною", – заявив Реньє.
Він зауважив, що інцидент з дронами в аеропорту Копенгагена – "ще один приклад для тих, хто ще сумнівався у необхідності створення "стіни дронів" у Європейському Союзі".
"Останні атаки в Румунії, Польщі, Естонії, а тепер і в Данії – чотири держави-члени стали цілями. Саме тому ми працюватимемо над реалізацією цієї "стіни дронів"", – підкреслив речник Єврокомісії.
Нагадаємо:
- Як повідомляла "Європейська правда", аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.
- Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.
- Зазначимо, 26 вересня відбудеться відеоконференція щодо "стіни дронів" за участі країн східного флангу НАТО та України – Угорщину та Словаччину до цього обговорення не запросили.