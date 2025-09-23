Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данія долучиться до наради ЄС щодо "стіни дронів" після інциденту в аеропорту Копенгагена

Тетяна Висоцька, Анастасія ПроцВівторок, 23 вересня 2025, 16:51
Данія долучиться до наради ЄС щодо стіни дронів після інциденту в аеропорту Копенгагена
Ілюстративне фото: Getty Images

Данія братиме участь у зустрічі проєкту "стіни дронів" на східному кордоні ЄС, яку 26 вересня скликає єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі з посиланням на слова речника Європейської комісії Тома Реньє

Деталі: Після появи дронів в аеропорту Копенгагена, Данію запросили взяти участь у створення "стіни дронів" на кордонах ЄС.

Реклама:

"Комісар Кубілюс зустрінеться з представниками прикордонних держав: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія. А тепер можу додати до цього списку також Данію. Звичайно, поряд з Україною", – заявив Реньє.

Він зауважив, що інцидент з дронами в аеропорту Копенгагена – "ще один приклад для тих, хто ще сумнівався у необхідності створення "стіни дронів" у Європейському Союзі".

"Останні атаки в Румунії, Польщі, Естонії, а тепер і в Данії – чотири держави-члени стали цілями. Саме тому ми працюватимемо над реалізацією цієї "стіни дронів"", – підкреслив речник Єврокомісії.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • Як повідомляла "Європейська правда", аеропорти в Копенгагені та Осло були закриті на кілька годин після того, як пізно в понеділок, 22 вересня, у їхньому повітряному просторі були помічені дрони, через що десятки тисяч пасажирів зіштовхнулися із скасуванням та затримками рейсів.
  • Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.
  • Зазначимо, 26 вересня відбудеться відеоконференція щодо "стіни дронів" за участі країн східного флангу НАТО та України – Угорщину та Словаччину до цього обговорення не запросили.

ДаніяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
Данія
Кремль прокоментував дрони біля аеропорту Копенгагена
Поліця Данії: Дронами, через які паралізувало аеропорт, керував "досвідчений оператор"
Аеропорти Данії та Норвегії призупиняли роботу через появу "великих дронів"
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: