Данія долучиться до наради ЄС щодо "стіни дронів" після інциденту в аеропорту Копенгагена

Данія братиме участь у зустрічі проєкту "стіни дронів" на східному кордоні ЄС, яку 26 вересня скликає єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі з посиланням на слова речника Європейської комісії Тома Реньє

Деталі: Після появи дронів в аеропорту Копенгагена, Данію запросили взяти участь у створення "стіни дронів" на кордонах ЄС.

"Комісар Кубілюс зустрінеться з представниками прикордонних держав: Естонія, Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія. А тепер можу додати до цього списку також Данію. Звичайно, поряд з Україною", – заявив Реньє.

Він зауважив, що інцидент з дронами в аеропорту Копенгагена – "ще один приклад для тих, хто ще сумнівався у необхідності створення "стіни дронів" у Європейському Союзі".

"Останні атаки в Румунії, Польщі, Естонії, а тепер і в Данії – чотири держави-члени стали цілями. Саме тому ми працюватимемо над реалізацією цієї "стіни дронів"", – підкреслив речник Єврокомісії.

