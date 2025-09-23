Все разделы
Дания присоединится к совещанию ЕС по "стене дронов" после инцидента в аэропорту Копенгагена

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцВторник, 23 сентября 2025, 16:51
Дания присоединится к совещанию ЕС по стене дронов после инцидента в аэропорту Копенгагена
Иллюстративное фото: Getty Images

Дания примет участие во встрече по проекту "стены дронов" на восточной границе ЕС, которую 26 сентября созывает еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

Источник: корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе со ссылкой на слова представителя Европейской комиссии Тома Ренье

Детали: После появления дронов в аэропорту Копенгагена Данию пригласили присоединиться к инициативе по созданию "стены дронов" на границах ЕС.

"Комиссар Кубилюс встретится с представителями приграничных государств: Эстонии, Латвии, Финляндии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии. А теперь я могу добавить к этому списку также Данию. Конечно, вместе с Украиной", – сказал Ренье.

Он отметил, что инцидент с дронами в аэропорту Копенгагена – "ещё один пример для тех, кто до сих пор сомневался в необходимости создания "стены дронов" в Европейском Союзе".

"Последние атаки в Румынии, Польше, Эстонии, а теперь и в Дании – четыре государства-члена стали целями. Именно поэтому мы будем работать над реализацией этой "стены дронов"", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", аэропорты в Копенгагене и Осло были закрыты на несколько часов после того, как поздно вечером в понедельник, 22 сентября, в их воздушном пространстве были замечены дроны, из-за чего десятки тысяч пассажиров столкнулись с отменой и задержками рейсов.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Отметим, в пятницу состоится видеоконференция по поводу "стены дронов" с участием стран восточного фланга НАТО и Украины – Венгрию и Словакию к этому обсуждению не пригласили.

