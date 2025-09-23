Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії

Марія Ємець, Олександр ШумілінВівторок, 23 вересня 2025, 18:11
Трамп в ООН: Європа фінансує війну проти себе, купуючи енергоресурси у Росії
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп у своєму виступі в Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У середині своєї промови Трамп згадав російсько-українську війну і вкотре повторив, що вона "не почалася би, якби він був президентом", а далі заявив, що вважає важливим фактором для наближення миру позбавлення Росії прибутків від продажу енергоресурсів – та очікує від Європи повної співпраці у цьому питанні.

Реклама:

"Китай та Індія є головними "фінансувальниками" цієї триваючої війни – тому що продовжують купувати російську нафту. Але що неможливо виправдати – навіть деякі країни НАТО досі не відмовилися від російських енергоресурсів… Я дізнався про це тижні два тому, і мені це не сподобалось. Подумайте про це. Вони фінансують війну проти себе ж", – наголосив Трамп.

Він продовжив, що якщо Росія так і не продемонструє готовності домовлятись про завершення війни, США готові застосувати "дуже сильні, потужні тарифи що припинять кровополиття, я вірю, дуже швидко".

"Але щоб ті тарифи були дієвими, європейські держави… мають приєднатися до нас в ухваленні ідентичних заходів", – наголосив президент США.

РЕКЛАМА:

Він підкреслив, що країни Європи набагато ближче до загрози, на відміну від Америки, яка на іншому континенті. 

"Вони не можуть робити те, що вони роблять. Вони купують нафту і газ у Росії, борючись із Росією… Вони мають негайно припинити будь-яку купівлю енергоресурсів у Росії. Інакше ми втратимо дуже багато часу", – сказав Трамп. 

Американський президент додав, що планує на полях Генасамблеї ООН обговорювати це питання з європейськими лідерами. 

Міністр закордонних справ Угорщини нещодавно знову заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу президента США Дональда Трампа.

Читайте також на цю тему Санкції під тиском Трампа: як ЄС наблизився до найпотужніших обмежень проти Росії.

ТрампООНЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
Чи буде НАТО збивати російські літаки-порушники: Рютте розставив акценти
ГУР: На Бєлгородщині злетів у повітря міст, який використовували російські війська
Зеленський почав зустріч із Трампом
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують повітряний простір
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: