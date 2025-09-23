Трамп в ООН: Европа "финансирует войну против себя", покупая энергоресурсы у России

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Генеральной ассамблее ООН повторил свои ожидания, что Европа должна как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же".

Источник: "Европейская правда"

Детали: В середине своей речи Трамп упомянул российско-украинскую войну и в очередной раз повторил, что она "не началась бы, если бы он был президентом", а далее заявил, что считает важным фактором для приближения мира лишение России доходов от продажи энергоресурсов – и ожидает от Европы полного сотрудничества в этом вопросе.

"Китай и Индия являются главными "финансистами" этой продолжающейся войны – потому что продолжают покупать российскую нефть. Но что невозможно оправдать – даже некоторые страны НАТО до сих пор не отказались от российских энергоресурсов... Я узнал об этом две недели назад, и мне это не понравилось. Подумайте об этом. Они финансируют войну против себя же", – подчеркнул Трамп.

Він продовжив, що якщо Росія так і не продемонструє готовності домовлятись про завершення війни, США готові застосувати "дуже сильні, потужні тарифи що припинять кровополиття, я вірю, дуже швидко".

"Але щоб ті тарифи були дієвими, європейські держави… мають приєднатися до нас в ухваленні ідентичних заходів", – наголосив президент США.

Він підкреслив, що країни Європи набагато ближче до загрози, на відміну від Америки, яка на іншому континенті.

"Вони не можуть робити те, що вони роблять. Вони купують нафту і газ у Росії, борючись із Росією… Вони мають негайно припинити будь-яку купівлю енергоресурсів у Росії. Інакше ми втратимо дуже багато часу", – сказав Трамп.

Американський президент додав, що планує на полях Генасамблеї ООН обговорювати це питання з європейськими лідерами.

Міністр закордонних справ Угорщини нещодавно знову заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу президента США Дональда Трампа.

