Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський почав зустріч із Трампом

Марія Ємець, Олександр ШумілінВівторок, 23 вересня 2025, 20:42
Зеленський почав зустріч із Трампом
Скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський почали зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генасамблеї ООН.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Близько 20:30 за Києвом у прямій трансляції показали початок зустрічі лідерів. Вони виступили з короткими привітальними заявами і трохи поспілкувалися з журналістами.

Реклама:

У публічіній частині Зеленський сказав, що може поділитися "непоганими новинами" з фронту та продовжив, що вони з Трампом говоритимуть "про те, як покласти край війні". 

Зеленський подякував Трампу за підтримку і за надходження американської зброї за механізмом PURL – за кошти інших членів НАТО. 

"За останні кілька місяців наші військові деокупували 360 квадратних кілометрів і взяли в полон приблизно 1000 військових. Звісно, ми будемо проводити обміни. Завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну – і я сподіваюся, що вона її зупинить", – сказав Зеленський. 

РЕКЛАМА:

Він продовжив, що Україна сподівається на більший тиск і більші санкції проти Росії. 

"Ми повністю підтримуємо вашу ідею, пане президенте, щодо припинення закупівлі російської нафти і газу європейськими країнами",  – зазначив президент. 

Він деталізував, що говорив з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо. "Думаю, їм потрібні певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть на ідею", – сказав Зеленський. 

Нагадаємо, Трамп у своєму виступі на Генасамблеї ООН наголосив, що Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоносії в РФ.

Читайте також на цю тему Санкції під тиском Трампа: як ЄС наблизився до найпотужніших обмежень проти Росії.

ЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
Зеленський
На Заході стурбовані прагненням Зеленського до монополізації влади – Politico
Зустріч з Трампом і виступ у Радбезі ООН: стала відома програма Зеленського у Нью-Йорку
Зеленський зустрівся із Келлогом: говорили про ситуацію на фронті та закупівлю зброї у США
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: