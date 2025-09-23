Зеленський почав зустріч із Трампом

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський почали зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генасамблеї ООН.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Близько 20:30 за Києвом у прямій трансляції показали початок зустрічі лідерів. Вони виступили з короткими привітальними заявами і трохи поспілкувалися з журналістами.

У публічіній частині Зеленський сказав, що може поділитися "непоганими новинами" з фронту та продовжив, що вони з Трампом говоритимуть "про те, як покласти край війні".

Зеленський подякував Трампу за підтримку і за надходження американської зброї за механізмом PURL – за кошти інших членів НАТО.

"За останні кілька місяців наші військові деокупували 360 квадратних кілометрів і взяли в полон приблизно 1000 військових. Звісно, ми будемо проводити обміни. Завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну – і я сподіваюся, що вона її зупинить", – сказав Зеленський.

Він продовжив, що Україна сподівається на більший тиск і більші санкції проти Росії.

"Ми повністю підтримуємо вашу ідею, пане президенте, щодо припинення закупівлі російської нафти і газу європейськими країнами", – зазначив президент.

Він деталізував, що говорив з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо. "Думаю, їм потрібні певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть на ідею", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Трамп у своєму виступі на Генасамблеї ООН наголосив, що Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоносії в РФ.

