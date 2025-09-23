Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС надасть Україні 200 млн євро на шкільне харчування

Марія Ємець, Олександр ШумілінВівторок, 23 вересня 2025, 22:04
ЄС надасть Україні 200 млн євро на шкільне харчування
Фото: Getty Images

Європейський Союз надасть близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування українських учнів.

Джерело: Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі Міжнародної коаліції щодо повернення викрадених українських дітей.

Деталі: Фон дер Ляєн почала виступ з ключової теми події – щодо повернення викрадених окупаційною владою РФ українських дітей.

Реклама:

"Але потреби всередині України також велетенські. Володимире й Олено, сьогодні я рада оголосити, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на шкільне харчування. Ви розповідали мені, як це важливо, і я рада надати у цьому підтримку", – сказала президентка Єврокомісії, звертаючись до президента України і першої леді.

Раніше Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму в умовах повномасштабної війни. 

Британія виділить 142 млн фунтів на допомогу Україні у зимовий період.

РЕКЛАМА:

Норвегія анонсувала допомогу Україні з поставками газу перед зимою.

ЄвропаЄСгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
Європа
Трамп в ООН: Європа "фінансує війну проти себе", купуючи енергоресурси у Росії
В МЗС Литви пояснили, чому потрібно долучити досвід України до "стіни дронів"
Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення "групи донорів для Палестини"
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: