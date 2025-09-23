ЄС надасть Україні 200 млн євро на шкільне харчування

Європейський Союз надасть близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування українських учнів.

Джерело: Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі Міжнародної коаліції щодо повернення викрадених українських дітей.

Деталі: Фон дер Ляєн почала виступ з ключової теми події – щодо повернення викрадених окупаційною владою РФ українських дітей.

"Але потреби всередині України також велетенські. Володимире й Олено, сьогодні я рада оголосити, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на шкільне харчування. Ви розповідали мені, як це важливо, і я рада надати у цьому підтримку", – сказала президентка Єврокомісії, звертаючись до президента України і першої леді.

Раніше Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги, щоб допомогти українцям пережити четверту зиму в умовах повномасштабної війни.

Британія виділить 142 млн фунтів на допомогу Україні у зимовий період.

Норвегія анонсувала допомогу Україні з поставками газу перед зимою.