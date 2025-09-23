ЕС предоставит Украине 200 млн евро на школьное питание

Европейский Союз предоставит около 200 млн евро на обеспечение школьного питания украинских учеников.

Источник: Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече Международной коалиции по возвращению похищенных украинских детей.

Детали: Фон дер Ляйен начала выступление с ключевой темы мероприятия – о возвращении похищенных оккупационными властями РФ украинских детей.

"Но потребности внутри Украины – также огромны. Владимир и Елена, сегодня я рада объявить, что мы готовы выделить около 200 миллионов евро на школьное питание. Вы рассказывали мне, как это важно, и я рада оказать в этом поддержку", – сказала президент Еврокомиссии, обращаясь к президенту Украины и первой леди.

Ранее Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 40 миллионов евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму в условиях полномасштабной войны.

Великобритания выделит 142 млн фунтов на помощь Украине в зимний период.