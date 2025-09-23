Усі розділи
Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 23 вересня 2025, 22:18
Трамп несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, може, навіть піти далі
Трамп. Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп тепер вірить у шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа в Truth Social 

Деталі: Трамп сказав, що "повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії", і вважає, що "Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і ПОВЕРНУТИ всю свою територію в первісному вигляді".

"З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?" – додав він.

Президент США далі написав, що Росія вже три з половиною роки "безцільно" веде війну, яку справжня військова потуга могла б виграти "менш як за тиждень", і це робить Росію схожою на "колоса на глиняних ногах".

"Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі!", – додав Трамп.

Американський президент вважає, що Росія і Путін зокрема "перебувають у великій економічній скруті", тому для України "зараз саме час діяти". Водночас він побажав і Україні, і Росії "всього найкращого".

"Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО міг робити з нею все, що забажає. Удачі всім!" – завершив свій пост Трамп.

Зазначимо, що цей допис президент США опублікував після того, як зустрівся з Володимиром Зеленським.

Відкрита частина розмови лише побіжно стосувалась війни Росії проти України: серед іншого, Трамп сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для Києва, а про довіру до Владіміра Путіна скаже "через місяць".

ТрампСША
