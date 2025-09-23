Все разделы
Трамп неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может быть, даже пойти дальше"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 23 сентября 2025, 22:18
Трамп неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, может быть, даже пойти дальше
Трамп. Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп теперь верит в шансы Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в Truth Social

Детали: Трамп сказал, что "полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России" и считает, что "Украина при поддержке Европейского Союза имеет все возможности бороться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в первоначальном виде".

"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет?" – добавил он.

Президент США далее написал, что Россия уже три с половиной года "бесцельно" ведет войну, которую настоящая военная мощь могла бы выиграть "менее чем за неделю", и это делает Россию похожей на "колосса на глиняных ногах".

"Когда жители Москвы и всех крупных городов, поселков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им почти невозможно получить бензин из-за длинных очередей, которые образуются, и обо всех других вещах, происходящих в их военной экономике, где большая часть их денег тратится на борьбу с Украиной, которая имеет величественный дух и становится только лучше, Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может, даже пойти дальше!", – добавил Трамп.

Американский президент считает, что Россия и Путин в частности "находятся в большом экономическом затруднении", поэтому для Украины "сейчас самое время действовать". В то же время он пожелал и Украине, и России "всего наилучшего".

"Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО мог делать с ним все, что пожелает. Удачи всем!" – завершил свой пост Трамп.

Отметим, что этот пост президент США опубликовал после того, как встретился с Владимиром Зеленским.

Открытая часть разговора лишь вскользь касалась войны России против Украины: среди прочего, Трамп сказал, что пока не готов говорить об американских гарантиях безопасности для Киева, а о доверии к Владимиру Путину скажет "через месяц".

