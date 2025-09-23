Росія масовано атакувала Харків: відомо про більше десятка "прильотів БпЛА
Російська армія увечері 23 вересня масовано атакувала Харків безпілотниками.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов
Деталі: За даними Терехова, більшість з 16-ти прильотів прийшлася на Холодногірський район міста.
Синєгубов написав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа.
На місце удару прямують підрозділи ДСНС.
Пізніше Терехов повідомив, що Харків продовжують атакувати безпілотники. У місті пролунав 17-ий вибух.