Росія масовано атакувала Харків: відомо про більше десятка "прильотів БпЛА

Тетяна ОлійникВівторок, 23 вересня 2025, 22:59
Росія масовано атакувала Харків: відомо про більше десятка прильотів БпЛА
Російські дрони. Ілюстративне фото - getty images

Російська армія увечері 23 вересня масовано атакувала Харків безпілотниками.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов

Деталі: За даними Терехова, більшість з 16-ти прильотів прийшлася на Холодногірський район міста.

Синєгубов написав, що внаслідок ворожого обстрілу БпЛА в Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа.

На місце удару прямують підрозділи ДСНС.

Пізніше Терехов повідомив, що Харків продовжують атакувати безпілотники. У місті пролунав 17-ий вибух.

Харківбезпілотники
