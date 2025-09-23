Все разделы
Россия массированно атаковала Харьков: известно о более чем десятке "прилетов" БПЛА

Татьяна ОлейникВторник, 23 сентября 2025, 22:59
Россия массированно атаковала Харьков: известно о более чем десятке прилетов БПЛА
Российские дроны. Иллюстративное фото - getty images

Российская армия вечером 23 сентября массированно атаковала Харьков беспилотниками.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов

Детали: По данным Терехова, большинство из 16 прилетов пришлось на Холодногорский район города.

Синегубов написал, что в результате вражеского обстрела БПЛА в Шевченковском районе Харькова вспыхнул пожар.

На место удара направляются подразделения ГСЧС.

Позже Терехов сообщил, что Харьков продолжают атаковать беспилотники. В городе прогремел 17-й взрыв.

Харьковбеспилотники
