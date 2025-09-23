Россия массированно атаковала Харьков: известно о более чем десятке "прилетов" БПЛА
Вторник, 23 сентября 2025, 22:59
Российская армия вечером 23 сентября массированно атаковала Харьков беспилотниками.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов
Детали: По данным Терехова, большинство из 16 прилетов пришлось на Холодногорский район города.
Синегубов написал, что в результате вражеского обстрела БПЛА в Шевченковском районе Харькова вспыхнул пожар.
На место удара направляются подразделения ГСЧС.
Позже Терехов сообщил, что Харьков продолжают атаковать беспилотники. В городе прогремел 17-й взрыв.