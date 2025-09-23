Усі розділи
РФ здійснила 39 атак на Покровському напрямку від початку доби – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 23 вересня 2025, 23:56
РФ здійснила 39 атак на Покровському напрямку від початку доби – Генштаб
фото - 23 омб

Від початку доби 23 вересня на фронті відбулось 140 бойових зіткнень, з них 39 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосував дві ракети та скинув 55 керованих авіабомб. Крім того, застосував 1925 дронів-камікадзе та здійснив 3176 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Одрадного та Западного; українські підрозділи відбили дев’ять атак.

Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Куп’янська та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили десять атак загарбників у районах Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили спробу окупантів просунутися у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три спроби загарбників просунутися в районі Костянтинівки.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 21 атаку окупантів у районах Піддубного, Січневого, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали п’ять ворожих атак поблизу Полтавки.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
